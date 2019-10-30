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رياضة

حرافيش الجيزة.. سرقة جولدي واحتفال هيستيري بـ"الصف" أبرز لقطات الجولة الثالثة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:55 م
جولدي
جولدي
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عبدالله هشام
انتهت أمس منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثالث "الحرافيش " لمجموعة الجيزة والتى شهدت العديد من الأحداث الغريبة مثل سرقة متعلقات فريق جولدي خلال مباراته على ملعب البدرشين .

ونرصد لكم أبرز أحداث الجولة :

- تعرض فريق كرة القدم الأول بنادي جولدي لسرقة جميع متعلقاتهم وهواتفهم أثناء مباراته مع فريق البدرشين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة.

وفوجئ اللاعبون بعد المباراة بسرقة متعلقاتهم الشخصية والهواتف المحمولة من غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة علي ملعب البدرشين والتي حقق فيها جولدي الفوز بنتيجة هدف دون رد.

وأبلغ فريق جولدي الشرطة بعد الرجوع لكاميرات المراقبة والتقاط صورة للسارق يحمل شنطة أحد اللاعبين.

احتفال هيستيري لفريق الصف بعد الفوز على المصرية للاتصالات
- احتفلت جماهير فريق كرة القدم الأول بنادي الصف، بالفوز على منافسه المصرية للاتصالات أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة.

وعقب انتهاء المباراة، هتفت جماهير الصف بشكل هيستيري قائلة: "الشبكة وقعت"، وذلك بعد تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز يصعد فريق الصف إلى المركز الثالث متساويا في النقاط مع فريق الاتصالات والدخان وجولدي بست نقاط.

- أول استقالة في المجموعة
تقدم عبدالسلام الشريف بإستقالته من تدريب الفريق الاول لفريق البدرشين بعد الخسارة امام فريق جولدي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على ملعبه .

مجموعة الجيزة قسم ثالث
الصيد 2-2 القومي
الدخان 1-0 حلوان
الصف 2-1 الاتصالات
بشتيل 3-2 جينيس
المعادي 0-4 أكتوبر
العياط 0-1 ابوالنمرس
البدرشين 0-1 جولدي

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