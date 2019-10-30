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فن

بعد الانتهاء من برنامج المهرجان.. تعرف على فريق البرمجة لـ القاهرة السينمائي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
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شيرى نبيل - محمد نبيل
في دورته الحادية والأربعين، يعرض مهرجان القاهرة أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، 30 منها في عرضها العالمي أو الدولي الأول، وأكثر من 90 تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجميعها أرقام تتحقق للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، والذي اعتمد هذا العام على شكل جديد لفريق البرمجة. قبل أن تستمتعوا بأفلام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعرفوا على الفريق الذي اختار لكم الأفلام.

يوسف شريف رزق الله - المدير الفني
أحمد شوقي – المكلف بأعمال المدير الفني

* المبرمجون
• أندرو محسن - مدير سينما الغد ومبرمج أوروبا الشرقية
• أسامة عبد الرازق – مدير أسبوع النقاد ومبرمج أوروبا الغربية
• رامي عبد الرازق – مبرمج أمريكا الشمالية واللاتينية
• رشا حسني – مبرمج عروض منتصف الليل و افلام آسيا و الباسفيك

* لجنة الفرز
o رامي عبد الرازق
o ماجدة خير الله
o صفاء الليثي
o أمل ممدوح
o خالد عبد العزيز
o مروة ابو عيش

* أعضاء الفريق
• رحمة الحداد – فرز الافلام القصيرة
• محمد طارق – منسق برنامج ضيف الشرف

*المستشارون الدوليون
• باولو برتولين – سينما آسيا و الباسفيك
• ديانا أشيموفا – سينما آسيا الوسطى (بوراسيا)
• دينيس دي لاروكا – سينما أمريكا اللاتينية
• أجنستا فيلاتوفه – سينما البلطيق
• جيا مامبو – سينما أفريقيا
• سمريتي كيران – سينما الهند
• إيزابيلا جولو – سينما إيطاليا
• دانيال كانديل – سينما المكسيك

*الواقع الافتراضي
• ماجد فرج – مبرمج الواقع الافتراضي
• نانسي علي – مبرمج الواقع الافتراضي
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