بعد اغتصاب قاصر 100 مرة.. تفاصيل انتحار قس شهير فى أمريكا

أعلنت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية انتحار القس المشهور برايان فولويدر، أحد مقدمي البرنامج الإذاعي "Friends Talking Faith"، داخل منزله بعد اتهامه باغتصاب قاصر 100 مرة والاعتداء الجنسي على الأطفال.



وحسب الصحيفة، فإنه تم استدعاء الشرطة لمنزل القس الموجود في ألتامونت سبرينجز بوسط فلوريدا؛ إذ أعلنت الشرطة وفاته منتحرًا.



وقد تم إطلاق سراح القس برايان فولويدر في الـ 17 من شهر أكتوبر الجاري بكفالة مالية قدرها 700.000 دولار بعد اتهامه باغتصاب طفلة أقل من 18 عامًا على مدار سنوات طويلة، ووجهت له أكثر من 30 تهمة حوال جرائم جنسية بحق الفتاة.



وأثبتت الأدلة تورط القس المنتحر، منها مكالمة هاتفية طويلة مع الضحية التي كان يرعاها منذ أن كان عمرها 13 عامًا، ووفقًا لتقارير الشرطة، بهذه الأدلة كان سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.



وقامت الفتاة بإبلاغ الشرطة أنها تعرضت للإساءة ابتداءً من عام 2014 عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، بينما كان فولويدر يعمل في منصب راقٍ في الكنيسة الأولى في وينتر بارك، وقد اعتدى عليها أكثر من 100 مرة، وصرحت الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها بأنها ستسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق العدالة لنفسها وللضحايا الآخرين للقس حتى بعد موته.