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أخبار البلد

الحكومة تكلف بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، بالإشادة بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات (وهو أحد منظمات الأمم المتحدة)، يُعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ 20 عاما ، وحضره ما يزيد عن 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على الحضور.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر يأتي نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يعد تقديرا كبيرا لمصر في كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك في النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التي أسفر عنها المؤتمر.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كلف رئيس الوزراء كلا من وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.
الحكومة تكلف بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
الحكومة تكلف بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
الحكومة تكلف بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
الحكومة تكلف بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
الحكومة تكلف بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
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