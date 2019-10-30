دكاترة مزيفين.. ضبط مركز علاج طبيعي يديره خريجو آداب بالنزهة ..شاهد

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة بالقاهرة حملة انضباطية مكبرة؛ وذلك لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة من المنطقة الطبية "إدارة العلاج الحر" وكذا المرور على بعض المحال للتفتيش على المواد الغذائية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأكد عقل أن الحملة شملت تنفيذ قرار غلق إدارى لمركز شهير للعلاج الطبيعي فى 49 شارع فريد سميكة لإدارته بدون ترخيص وبالفحص بمعرفة طبيبة العلاج الحر تم اكتشاف أن القائمين على تنفيذ العلاج للمواطنين غير مؤهلين وحاصلين على ليسانس آداب.





وأضاف أنه تم تنفيذ قرار غلق ادارى أيضا لمحل نظارات فى 132 شارع النزهة لإدارته بدون ترخيص، علاوة على تنفيذ قرار غلق ادارى لعيادة دكتور في 132 شارع النزهة لمخالفته شروط الترخيص، وتنفيذ قرار غلق إدارى لعيادة في 21 شارع الشيخ محمد رفعت لعدم وجود مدير فنى ووفاة المرخص له وقد تم الغلق بمعرفة ادارة العلاج الحر فى وجود تنفيذيين من الحى.





وأشار إلى أن الحملة شملت المرور على سوبر ماركت في 20 شارع عدلى كفافى وتم ضبط 45 كجم فيليه وشيش طاووك و8 كجم دوبريهات و5 كجم لحوم بقري برازيلي و18 كجم لحوم بلدى كندوز وجميعهم فى حالة ازابة وتغيير فى الخواص وغير صالحين للاستخدام الادمي، وتم اعدامهم بالطرق القانونية وتحرير المحضر للعرض على النيابة العامة.





وأضاف أنه تم المرور على مطعم كائن فى 3 شارع انقرة بالشيراتون وتم ضبط 7 كجم مقطعات لحوم و 7كجم مقطعات دواجن وجميعهم غير صالحين للاستخدام الادمي وتم اعدامهم بالطرق القانونية وتحرير المحضر للعرض على النيابة العامة ، علاوة على المرور على مطعم كائن فى 43 شارع انقرة بالشيراتون وتم ضبط 14 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتم اعدامهم بالطرق القانونية وتحرير المحضر للعرض على النيابة العامة.





وأكد اللواء خالد عقل أنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالحملة والعرض على النيابة العامة والاستمرار فى الحملات تفعيلا لتوجيهات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية.



