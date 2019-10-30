بالصور.. فلسطينيون ينجحون في صيد سمكة عملاقة

في حالة من الفرح، احتفى صيادون فلسطينيون بما استطاعوا صيده من بحر غزة ، حيث اصطادوا سمكة عملاقة فوق العادة، وفق لما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية.



وبثت الوكالة صور صيادين فلسطينيين في غزة ، قاموا بالحتفال بصيد سمكة عملاقة تزن 160 كيلو جرام تم بيعها مقابل 3 آلاف شيقل بما يعادل "850" دولار أمريكي.



ومن النادر أن يقوم الصيادون الفلسطينيون بصيد سمك كبير من هذا الحجم، حيث تمنع إسرائيل تعمق الصياديين في البحر، هذا خلافا لممارستها التضييق بحقهم.

