للسيدات فقط.. أسباب غير متوقعة لتأخر الدورة الشهرية

تأتي الدورة الشهرية للفتيات والسيدات بشكل منتظم كل 28 يوما، لكن في بعض الأوقات يمكن أن تتخلف عن معادها مما يسبب بعض المشاكل الصحية والقلق عند البعض.





حول أسباب تأخر الدورة ، نشر موقع "health line" تقريرا كالتالي.





-الإجهاد:





يمكن للإجهاد أن يؤثر على هيرمونات الجسم بشكل كبير، كما أنه له تأثير كبير على الجزء المخصص في العقل لتنظيم الدورة الشهرية، لذلك الاستعانة بالإسترخاء سيكون مفيد في هذه الحالة.









-انخفاض الوزن:





يمكن للتغيرات في الوزن وفقدان الشهية التأثير بشكل كبير على هيرمونات الجسم حتى أنه قد يصل الأم لانقطاع الإباضة من الأساس.









-السمنة:



