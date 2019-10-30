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مرأة

للسيدات فقط.. أسباب غير متوقعة لتأخر الدورة الشهرية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:24 م
تأخر الدورة الشهرية
تأخر الدورة الشهرية
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رضوى حسام
تأتي الدورة الشهرية للفتيات والسيدات بشكل منتظم كل 28 يوما، لكن في بعض الأوقات يمكن أن تتخلف عن معادها مما يسبب بعض المشاكل الصحية والقلق عند البعض.

حول أسباب تأخر الدورة ، نشر موقع "health line" تقريرا كالتالي.

-الإجهاد: 

يمكن للإجهاد أن يؤثر على هيرمونات الجسم بشكل كبير، كما أنه له تأثير كبير على الجزء المخصص في العقل لتنظيم الدورة الشهرية، لذلك الاستعانة بالإسترخاء سيكون مفيد في هذه الحالة.


-انخفاض الوزن: 

يمكن للتغيرات في الوزن وفقدان الشهية التأثير بشكل كبير على هيرمونات الجسم حتى أنه قد يصل الأم لانقطاع الإباضة من الأساس.


-السمنة: 

تؤثر السمنة على الهرمونات هي الأخرى، كما أنها لها تأثير مباشر على البويضات، لذاك يمكن أن يمتد أثرها ليصل إلى مشاكل بالحمل نفسه وليس الدورة الشهرية فقط.
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