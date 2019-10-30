بالرسم على جسمها.. آية مصطفى تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت آية مصطفى، فيديو بلوجر، على حسابها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بعد انتهائها من رسم ملامحها للاحتفال بالهالوين.



تعد آية مصطفى من الفتيات اللاتي ينفردن بفن "الخدع البصرية" في مصر، حيث احتفلت هذا العام بتنفيذ رسمة جديدة باستخدام اللون الأبيض على وجهها بالكامل، والأزرق أعلى عينيها، واللون الأحمر على شفتيها.



كما استخدمت آية مصطفى الألوان النارية ممتزجة باللون الأسود على منطقة الصدر، حيث رسمت أشكالًا مرتبطة بعيد الهالوين.



وانهالت آلاف التعليقات على الصورة ومن أبرزها: "عاش يا آية"، "أنا مندهشة بالرسمة"، "إنتي مفيش حد في موهبتك"، "استمري يا فنانة".

