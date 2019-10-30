واشنطن تدعو بيوت لسرعة تشكيل حكومة جديدة

دعت الولايات المتحدة الامريكية الزعماء السياسيين اللبنانيين إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة بسرعة، على أن تكون هذه الحكومة قادرة على بناء دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة تستجيب لاحتياجات سكانها.



تأتي تلك الدعوة في أعقاب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



وأوضحت الخارجية في بيان لها ان المظاهرات السلمية والتعبير عن الوحدة الوطنية خلال الأيام الثلاثة عشر الأخيرة قد وجهت رسالة واضحة، ألا وهي أن الشعب اللبناني يرغب في حكومة فعالة وفعلية وأن يكون هناك إصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد المتفشي.



وناشدت الخارجية الأمريكية بضرورة توقف أي أعمال عنف أو استفزاز، داعية الجيش اللبناني وقوى الأمن إلى مواصلة ضمان حقوق المتظاهرين وسلامتهم.