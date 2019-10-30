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أخبار البلد

مدبولي يُكلف 3 وزراء بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:52 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، بالإشادة بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء إن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات (وهو أحد منظمات الأمم المتحدة)، يُعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ 20 عاما، وحضره ما يزيد على 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على الحضور.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر يأتي نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يعد تقديرا كبيرا لمصر في كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك في النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التي أسفر عنها المؤتمر.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كلف رئيس الوزراء كلا من وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.
مدبولي يُكلف 3 وزراء بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
مدبولي يُكلف 3 وزراء بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
مدبولي يُكلف 3 وزراء بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
مدبولي يُكلف 3 وزراء بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية
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