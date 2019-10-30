أهم الأخبار.. القوات المسلحة تكرم أسر الشهداء.. مفتي الجمهورية يناهض خطاب الكراهية.. القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية شهيد التذكرة

اهم الاخبار.. القوات المسلحة تكرم أسر الشهداء.. مفتي الجمهورية يناهض خطاب الكراهية.. إطلالة جذابة لأصالة برفقة عائلتها.. القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية شهيد التذكرة
نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
تكرم أسر الشهداء.. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بالقاهرة والسويس
نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكرى الندوة التثقيفية والتوعوية لمدارس السويس بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بنادي النصر للبترول بالسويس تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
بحضور 200 قيادة دينية وصانعي السياسات في فيينا.. مفتي الجمهورية يناهض خطاب الكراهية
أعرب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن سعادته لحضوره وسط جمع من العلماء ورجال الدين للتعاون جميعًا قيادات وأفرادًا ومؤسسات في مواجهة الكراهية وتعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة، وذلك برعاية من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد).
رئيس الوزراء: القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة لما تعانيه من فجوة غذائية كبيرة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأربعاء، مراسم الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، والذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور السفيرة جوزيفا ساكو، مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
بعد شائعة انفصالها .. إطلالة جذابة لأصالة برفقة عائلتها
شاركت المطربة أصالة، متابعيها عبر حسابها الشخصى على" إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة عائلتها بإطلالة كاجول.
إغلاق 103 سفارات إسرائيلية حول العالم لهذا السبب
أغلقت السفارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، منذ فجر اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الإسرائيليين والمراجعين، بسبب إضراب عمالي على خلفية قرار وزارة المالية بخفض مصاريف الموظفين والسفارات.
بعد عودة إنفلونزا الخنازير.. اكتشف أعراض المرض
أعلن المسئولون بالسعودية أمس، الثلاثاء، عن إصابة طالبة بالصف الأول الابتدائي بمدينة الطائف بمرض إنفلونزا الخنازير "H1N1"، مما يدق ناقوس الخطر عن عودة المرض مرة أخرى للمنطقة العربية.
خائفا من مستقبله المجهول.. محمد راجح قاتل البنا بين جدران السجن ينتظر الحكم
بين جدران سجن شبين الكوم ، يقضي محمد راجح، ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، أيامه قبل الحكم بالسجن عليه، مهموما خائفا من مصيره المجهول الذى سيواجهه بعد أن كان ينتشر في ربوع الأرض بسيارته وأموال والده ناشرا للبلطجة وترويع الفتيات.
وزير التنمية المحلية: توفير 670 ألف فرصة عمل للشباب بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) ساهم فى توفير أكثر من 670 ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ 130ألفًا و557 مشروعًا متنوعًا بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية .
واشنطن تكافئ عنصرا من داعش بـ 25 مليون دولار.. لهذا السبب
رجحت مصادر مطلعة في واشنطن، أن تكافئ الولايات المتحدة، عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، بعد مساعدتها في العثور على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
قصف تركى بالأسلحة الثقيلة والصواريخ على بلدة تل تمر في شمال سوريا
أعلنت وسائل إعلام كردية، عن قصف تركى بالأسلحة الثقيلة والصواريخ على بلدة تل تمر فى شمال سوريا.
جاء ذلك فى خبر عاجل ، منذ قليل، على فضائية " اكسترا نيوز" وسنوافيكم بالتفاصيل.
بعد توجيه تهمة القتل بالترويع.. كمسرى القطار: إحنا بني آدمين ونعرف يعني إيه إنسانية؟ وربنا يرحم الشاب
"إحنا بني آدمين ونعرف يعني إيه إنسانية".. هكذا أنكر كمسري قطار الإسكندرية الذى شهد واقعة مصرع أحد الشباب تحت عجلاته بسبب التذكرة، أمام النيابة العامة، قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه لدفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، مضيفا: "الشابان تسرعا فى القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية".
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
استضاف موقع صدى البلد الإخباري الإعلامي محمد عبد الرحمن، خلال ندوة هامة تم خلالها تكريمه عن مشواره الإعلامي الذي استمر على مدار 25 عاما، وخلال الندوة تطرق الإعلامي لعدد من الموضوعات والملفات الهامة ، المتعلقة بالمشهد الإعلامي .
حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر
ناشدت جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة البحر الأحمر، غواصي البحر الأحمر، بالبحث عن سمكة قرش من نوع المحيطة "لونج مانوس" وهي إحدى أسماك القرش بمياه البحر الأحمر، بعد أن تم رصدها وطوق بلاستيك عالق فى رقبتها مما يهدد حياتها للخطر.
القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا
https://www.elbalad.news/4037902
أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى المستشار رئيس نيابة مركز طنطا بضرورة استكمال سير التحقيقات فى قضية واقعة إجبار شابين على القفز من قطار الإسكندرية فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في الحادث "الكمسري" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان الحادث.
طرح 20 ألف شقة لـ محدودي الدخل في 8 محافظات.. الأسبوع المقبل
https://www.elbalad.news/4038645
قال عبدالله رشدي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن وحدات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحدة سيتم طرحها بداية شهر نوفمبر المقبل.
نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
تكرم أسر الشهداء.. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بالقاهرة والسويس
نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكرى الندوة التثقيفية والتوعوية لمدارس السويس بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بنادي النصر للبترول بالسويس تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
بحضور 200 قيادة دينية وصانعي السياسات في فيينا.. مفتي الجمهورية يناهض خطاب الكراهية
أعرب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن سعادته لحضوره وسط جمع من العلماء ورجال الدين للتعاون جميعًا قيادات وأفرادًا ومؤسسات في مواجهة الكراهية وتعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة، وذلك برعاية من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد).
رئيس الوزراء: القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة لما تعانيه من فجوة غذائية كبيرة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأربعاء، مراسم الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، والذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور السفيرة جوزيفا ساكو، مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
بعد شائعة انفصالها .. إطلالة جذابة لأصالة برفقة عائلتها
شاركت المطربة أصالة، متابعيها عبر حسابها الشخصى على" إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة عائلتها بإطلالة كاجول.
إغلاق 103 سفارات إسرائيلية حول العالم لهذا السبب
أغلقت السفارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، منذ فجر اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الإسرائيليين والمراجعين، بسبب إضراب عمالي على خلفية قرار وزارة المالية بخفض مصاريف الموظفين والسفارات.
بعد عودة إنفلونزا الخنازير.. اكتشف أعراض المرض
أعلن المسئولون بالسعودية أمس، الثلاثاء، عن إصابة طالبة بالصف الأول الابتدائي بمدينة الطائف بمرض إنفلونزا الخنازير "H1N1"، مما يدق ناقوس الخطر عن عودة المرض مرة أخرى للمنطقة العربية.
خائفا من مستقبله المجهول.. محمد راجح قاتل البنا بين جدران السجن ينتظر الحكم
بين جدران سجن شبين الكوم ، يقضي محمد راجح، ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، أيامه قبل الحكم بالسجن عليه، مهموما خائفا من مصيره المجهول الذى سيواجهه بعد أن كان ينتشر في ربوع الأرض بسيارته وأموال والده ناشرا للبلطجة وترويع الفتيات.
وزير التنمية المحلية: توفير 670 ألف فرصة عمل للشباب بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) ساهم فى توفير أكثر من 670 ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ 130ألفًا و557 مشروعًا متنوعًا بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية .
واشنطن تكافئ عنصرا من داعش بـ 25 مليون دولار.. لهذا السبب
رجحت مصادر مطلعة في واشنطن، أن تكافئ الولايات المتحدة، عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، بعد مساعدتها في العثور على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
قصف تركى بالأسلحة الثقيلة والصواريخ على بلدة تل تمر في شمال سوريا
أعلنت وسائل إعلام كردية، عن قصف تركى بالأسلحة الثقيلة والصواريخ على بلدة تل تمر فى شمال سوريا.
جاء ذلك فى خبر عاجل ، منذ قليل، على فضائية " اكسترا نيوز" وسنوافيكم بالتفاصيل.
بعد توجيه تهمة القتل بالترويع.. كمسرى القطار: إحنا بني آدمين ونعرف يعني إيه إنسانية؟ وربنا يرحم الشاب
"إحنا بني آدمين ونعرف يعني إيه إنسانية".. هكذا أنكر كمسري قطار الإسكندرية الذى شهد واقعة مصرع أحد الشباب تحت عجلاته بسبب التذكرة، أمام النيابة العامة، قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه لدفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، مضيفا: "الشابان تسرعا فى القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية".
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
استضاف موقع صدى البلد الإخباري الإعلامي محمد عبد الرحمن، خلال ندوة هامة تم خلالها تكريمه عن مشواره الإعلامي الذي استمر على مدار 25 عاما، وخلال الندوة تطرق الإعلامي لعدد من الموضوعات والملفات الهامة ، المتعلقة بالمشهد الإعلامي .
حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر
ناشدت جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة البحر الأحمر، غواصي البحر الأحمر، بالبحث عن سمكة قرش من نوع المحيطة "لونج مانوس" وهي إحدى أسماك القرش بمياه البحر الأحمر، بعد أن تم رصدها وطوق بلاستيك عالق فى رقبتها مما يهدد حياتها للخطر.
القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا
https://www.elbalad.news/4037902
أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى المستشار رئيس نيابة مركز طنطا بضرورة استكمال سير التحقيقات فى قضية واقعة إجبار شابين على القفز من قطار الإسكندرية فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في الحادث "الكمسري" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان الحادث.
طرح 20 ألف شقة لـ محدودي الدخل في 8 محافظات.. الأسبوع المقبل
https://www.elbalad.news/4038645
قال عبدالله رشدي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن وحدات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحدة سيتم طرحها بداية شهر نوفمبر المقبل.