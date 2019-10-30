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أخبار العالم

عقب استقالة الحريري.. واشنطن تدعو لبنان إلى الإسراع في هذا الأمر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:53 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القادة في لبنان بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، عن بومبيو قوله في بيان "تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان إلى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه".

وطلب الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأربعاء، من حكومة سعد الحريري، رئيس الوزراء المستقيل، الاستمرار في تسيير أعمال الحكومة، لحين تشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك عقب تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، عقب الاحتجاجات في البلاد.

وقال الحريري -أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من مقر إقامته في بيت الوسط في العاصمة بيروت: «حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والمعيشية».

وجاءت استقالة الحريري في اليوم 13 للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية.
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