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حوادث

رئيس مجلس الدولة لـ كامل الوزيري: وزارة النقل تشهد نهضة شاملة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
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محمد زهير
استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة ، الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة .

وصرح مصدر مسئول بالمجلس ، أن الفريق الوزير أعرب عن تقديره لمجلس الدولة ودوره الرائد فى حماية الحقوق والحريات للمواطنين، وتعاقدات الدولة وحماية المال العام وتزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالخبرات القانونية المتميزة لمعاونة القيادات فى إصدار قرارات مطابقة للقانون .

وأكد المصدر ، على أن رئيس مجلس الدولة وجه الشكر الفريق الوزير على زيارته الكريمة لمجلس الدولة وتفضله بالحضور للتهنئة , وأشاد بالمجهود الذى يتم في وزارة النقل والنهضة الشاملة في جميع القطاعات بالوزارة وبخاصة السكك الحديد والطرق . وأن مجلس الدولة حريص على التعاون التام بينه ووزارة النقل وجميع الوزارات والجهات الأخرى بهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام .

وحضر اللقاء وقد حضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يحيي خضري نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفنى , والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع, والمستشار طه كرسوع نائب رئيس المجلس أمين عام مجلس الدولة.
رئيس مجلس الدولة لـ كامل الوزيري: وزارة النقل تشهد نهضة شاملة
رئيس مجلس الدولة لـ كامل الوزيري: وزارة النقل تشهد نهضة شاملة
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