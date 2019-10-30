التأمين الاجتماعي: القانون الجديد يكفل حق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات..فيديو

قال محمد سعودي، رئيس صندوق تأمين العاملين بالحكومة، إن نظام التأمين الاجتماعي في مصر، يهتم بكل مواطن مصري لتكفل له الحياة الآمنة، موضحًا أنه مضى على القوانين التي تعمل بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكثر من 45 عاما، وقد حصل عليها أكثر من 30 تعديلا.



وأشار محمد سعودي، من خلال حواره في برنامج"صباحك مصري"، الذي يذاع على شاشة MBC MASR 2 ، أن يتم تقدير قيمة تلك المعاشات على قدر الاشتراكات الذي قام الفرد بدفها طوال مدة خدمته في العمل، ولذلك يتم محاولة تغطية الأجر الذي يأخذه العامل ولكن على المدى البعيد.



وأكد محمد سعودي، أن الدستور المصري الجديد وما به من أحكام تنص على استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة أموالها بشكل آمن، وتحقيق أفضل عائد للنظام والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، متابعًا أنه كان من اللازم ان يتم التوافق مع هذه الأحكام.



وذكر محمد سعودي، ان هذا التوافق يتم من خلال ان هناك مجموعة من التأمينات يجب على الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي ان تقوم بتغطيتها تمامًا، وعدد معين من المؤمن عليهم ودخلوا سوق العمل بنسبة 65% من المواطنين في سوق العمل، ولكن عدد المؤمن عليهم حتى الوقت الحالي 17 مليون فقط من العاملين بالقطاع العام والخاص.

