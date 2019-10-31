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برلمان

اليوم.. انعقاد الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
البرلمان العربى
البرلمان العربى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

تعقد اليوم الخميس الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربى والتي ستعقد برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربى.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك.

وتدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020م، كما ستناقش عددا من مشاريع القوانين الاسترشادية في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم، وعدد من الرؤى البرلمانية في المجال الاقتصادي ومنها رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية ورؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة.

وتستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين، وتستكمل مناقشة مخرجات ندوة عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق ومناقشة قانون استرشادي بشأن ذلك، ودراسة مشروع دليل البرلمانيين بتشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في العالم العربي.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ودراسة عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية في المجال الثقافي والاجتماعي، ومنها قانون حفظ الآثار العربية، وشبكة الأمان الاجتماعي، ومكافحة الأمية العربية.

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