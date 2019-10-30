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فن

اخبار الفن | 10 صور جريئة لـ كنزي وجنى عمرو دياب.. يسرا داخل أرخص سيارة.. وسارة الطباخ تثير الجدل مع حازم إيهاب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:26 م
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

بـ وصلة رقص.. ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها
احتفلت الفنانة ميرهان حسيبن بعيد ميلادها الـ37، وسط أسرتها ومجموعها من الأصدقاء المقربين.
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انتقادات وإعجاب.. أول ظهور لـ أحمد فهمى مع عائلة هنا الزاهد بعد زواجهما
نشر الفنان أحمد فهمى صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من خلال خاصية الستورى، وظهر فيها أثناء تواجده فى منزل والدة زوجته هنا الزاهد.
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10 صور جريئة لـ كنزي وجنى عمرو دياب أثارت غضب محبي الهضبة
تنشر كنزي وجنى، ابنتا عمرو دياب، الكثير من الصور عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بغية مشاركة متابعيهما كل تفاصيل حياتهما.
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شبه تامر حسني.. متابع يحرج مي سليم بهذه الكلمات
نشرت الفنانة ميس حمدان صورة قديمة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
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فيلم الجوكر يحقق إيرادات 852 مليون دولار
حقق فيلم جوكر إيرادات وصلت إلى 852 مليون دولار وذلك منذ عرضه فى 4 اكتوبر الحالى.
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غضب تونسى بعد ظهور العلم التركى فى مهرجان قرطاج السينمائي
شن عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائيّة بعد سماحها لأحد الاشخاص من الضيوف برفع العلم التركى على بساط الدورة الـ 30، متسائلين عن عودة حركة النهضة الإسلاميّة الإخوانيّة إلى حكم تونس، حتى تتغزّل بتركيا على هذا النحو غير المقبول حسب قولهم.
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شروق الشريف: بروفات «اللي عليهم العين» عبارة عن ضحك ولعب وحب
قالت الفنانة شروق الشريف، إن كواليس التحضير لمسرحية "اللي عليهم العين" للفنان خالد سرحان والفنانة ليلى عز العرب أكثر من رائعة.
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صورة رومانسية.. سارة الطباخ تثير الجدل مع حازم إيهاب
شارك الفنان حازم إيهاب جمهوره بنشر صورة جديدة تجمعه بالمنتجة سارة الطباخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
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سعرها لا يصدق.. يسرا تنشر صورتها داخل أول سيارة تعمل بالكهرباء
نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها وهي تقوم بتجربة أول سيارة تعمل بالكهرباء.
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لن يعرفه أحد.. صورة صادمة لفنان شهير بعد صبغ شعره
شارك النجم ساموزين جمهوره، صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء تواجده على البحر.
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