الصين: سجلات حقوق الإنسان في أمريكا وبريطانيا لا تؤهلهما لانتقاد الآخرين

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن سجلات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى "لا تؤهلها لتوجيه النقد للآخرين"، داعيا هذه الدول إلى أن تفكر في أوضاعها بجدية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة "جينغ شوانغ" اليوم /الأربعاء/ ردا على سؤال بشأن الحوار التفاعلي الرابع والسبعين الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، حيث هاجم عدد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا الصين بشأن قضية منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.



وأضاف شوانغ أنه في الوقت الذي هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا الصين، هناك أكثر من 60 دولة تعبر عن دعمها إزاء موقف الصين في قضية "شينجيانغ" وتقدر التقدم الصيني الضخم في مجال حقوق الإنسان وسياساتها في حكم المنطقة ومعارضتها لاستخدام قضية حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الصينية الداخلية.



وتابع شوانغ: "ينبغي على هذه الدول إزاحة القناع الزائف حول حماية حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، والتوقف عن التسييس، وعدم اتخاذ معايير مزدوجة في قضايا حقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

