البورصة تربح مليارا و834 مليون جنيه قيمة التداول اليوم

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على استقرار جماعي في المنطقة الخضراء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.09% مسجلا مستوى 14,477.79 نقطة.



زاد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة داخل المقصورة بنسبة 0.12% مسجلا 536.11 نقطة.



صعد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم عدد 100 شركة مقيدة داخل المقصورة بنسبة 0.24% مسجلا 1,430.99 نقطة.



وبلغت قيمة التداول نحو 834.5 مليون جنيه من خلال كمية تداول 167.3 مليون سهم بتنفيذ 24832 صفقة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم مستقر عند مستوى و 723.9 مليار جنيه مقابل 722.9 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الثلاثاء.