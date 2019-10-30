محافظ السويس وممثل الجايكا اليابانية يتابعان العملية التعليمية.. ويشيدان بنجاح التجربة بالمدرسة المصرية اليابانية

أكد عبد المجيد صقر محافظ السويس على مدير مديرية التربية والتعليم أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية والمناهج والانشطة المناسبة التي يتم تطبيقها والمدارس المصرية اليابانية داخل مدارس السويس ، مشيرا الي انه جار التنسيق لانشاء مدرسة يابانية جديدة بالسويس .



جاء ذلك خلال حضور المحافظ الاحتفالية التي نظمت بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة السلام 1 بحي فيصل بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وسلمي الشاعر مدير عام التربية والتعليم ويوشيفومي الممثل لهيئة التعاون الدولي الجايكا اليابانية ، ودكتور كازواكي مدير معاون وحدة ادارة المشروع بالشركة المصرية اليابانية (الجايكا) .



وقام صقر ومرافقوه بجولة تفقدية لمتابعة العملية التعليمية داخل عدد من فصول المدرسة ومنها فصول الاعتماد علي النفس للاطفال وغرس روح العمل والانتماء لديهم .



وفي الاحتفالية تم عرض عدة فقرات فنية وأغنيات وطنية لتلاميذ وتلميذات ورياض الاطفال بالمدرسة المصرية اليابانية ، منها كورال احلف بسماها وعرض اوبريت ابن البلد وكورال انا ابن مصر واغنية يا صيادين .



رافق المحافظ كل من فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل وعلاء بطاح رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية ووجدي السيد مدير عام الطرق ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع .



كما حضر من القيادات التعليمية واشرف السروي مدير التعليم العام والدكتور محمد توفيق مدير عام ادارة شمال التعليمية ومدير المدرسة ورؤساء المراحل التعليمية .



