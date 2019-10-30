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ملفات

مباحثات مع محكمة اليمن العليا للتعاون القضائي.. رئيس مجلس الدولة: الاستفادة من الخبرات المصرية.. ومراجعة التشريعات.. وإجراء العقود الدولية.. وتدريب قضاة صنعاء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:20 م
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
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محمد زهير
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة العليا باليمن لإجراء مباحثات ثنائية
توقيع بروتوكول تعاون لتدريب القضاة اليمنيين الذين يعملون بالمحكمة الإدارية باليمن
المستشار محمد محمود حسام الدين يمنح درع المجلس لرئيس المحكمة العليا باليمن

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا باليمن، الذي حضر لمجلس الدولة لبحث علاقات التعاون القضائى بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى، والاستفادة من الخبرات المتميزة لقضاة مجلس الدولة فى تطوير أعمال القضاء فى الجمهورية اليمنية.

ووقع الجانبان بروتوكول تعاون بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى لتدريب القضاة اليمنيين الذين يعملون بالمحكمة الإدارية باليمن .

وصرح مصدر مسئول بالمجلس بأن رئيس مجلس الدولة رحب بزيارة القاضي رئيس المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية وهي دولة عربية شقيقة، ورحب بوضع خبرات مجلس الدولة فى مجالات مراجعة التشريعات وإجراء العقود الدولية وحماية المال العام والفتاوى القانونية فى جميع المجالات والسوابق القضائية التى أرستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري.

وأشار إلى رئيس مجلس الدولة قدم درع مجلس الدولة للضيف الكبير، ورحب بتقديم الدعم الكامل للزملاء قضاة المحكمة العليا سواء بتدريب القضاة اليمنيين أو تبادل الخبرات معهم فى مجال القانون الإداري.

حضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيي خضري رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أنور خليل رئيس قسم التشريع، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس المجلس الأمين العام.

كما استقبل رئيس مجلس الدولة الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس بأن الوزير أعرب عن تقديره لمجلس الدولة ودوره الرائد فى حماية الحقوق والحريات للمواطنين، وتعاقدات الدولة وحماية المال العام وتزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالخبرات القانونية المتميزة لمعاونة القيادات فى إصدار قرارات مطابقة للقانون.

وأكد المصدر أن رئيس مجلس الدولة وجه الشكر إلى الوزير على زيارته الكريمة لمجلس الدولة وتفضله بالحضور للتهنئة، وأشاد بالمجهود الذى يتم في وزارة النقل والنهضة الشاملة في جميع القطاعات بالوزارة وبخاصة السكك الحديد والطرق. 

وأشار إلى أن مجلس الدولة حريص على التعاون التام بينه ووزارة النقل وجميع الوزارات والجهات الأخرى بهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام.
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