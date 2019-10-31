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برلمان

بيان عاجل لوزير الداخلية أمام البرلمان بشأن انتشار المخدرات في الخانكة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
المخدرات
المخدرات
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن انتشار تداول المخدرات فى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع معدلات الإدمان والسرقة، مما كان له أثر على وفاة بعض المتاعطين.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن حملات مكافحة المخدرات أصبحت غير منتظمة ولا تحقق الغرض منها، ولا يتم القبض على التجار الحقيقيين.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن المخدرات أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير فى الخانكة، مشيرا إلى أنه سبق وأن طالب أكثر من مرة بكل الطرق الودية التصدى لهذه الظاهرة، إلا أن التحرك كان بشكل وقتى.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.

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