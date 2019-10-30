بسبب فساد والده.. تفاصيل التحقيق مع نجل نتنياهو

نشرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأربعاء تقرير حول التحقيق مع نجل بنيامين نتنياهو "يائير" فى ملفات الفساد الخاصة بوالده.





وينظر معارضو نتنياهو إلى يائير نجله اليميني المتشدد ، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، كالطفل المدلل الذي لا يملك عملا ويعيش في مقر اقامة رئيس الحكومة الرسمي، على حساب دافعي الضرائب.





لكن عائلة نتنياهو ترى بتلك الانتقادات "ملاحقة سياسية" ، يقودها اليسار المُتنفّذ في وسائل الإعلام وسلطات الدولة، ضد يائير وعائلة نتنياهو بشكل عام، بسبب أنها تنفذ أجندات يمينية".





وتضمّنت إفادة نجل نتنياهو في التحقيق، بحسب التقرير، شتائم وسباب وتشهير ضد جهاز الشرطة الإسرائيلية وخصوم والده السياسيين، والأشخاص المقرّبين لوالده الذين تحوّلوا إلى شهاد ملك في قضايا الفساد ضده، والصحفيين.





وتعامل يائير بازدراء واحتقار مع المحقق، رافضا الإجابة على أسئلة بسيطة، واصفا الشرطة الإسرائيلية بـ "شتازي وجستابو"، علما أن الأول هو جهاز الشرطة في ألمانيا الشرقية، الذي كان يبطش بالمعارضين، والثاني هو الشرطة السرية الألمانية في العهد النازي.واستاء العديد من الإسرائيليين من ذلك، مشيرين إلى أنه "حريّ نجل رئيس الحكومة، أن يحترم رجال الشرطة، الذين هم جزء من مؤسسات الدولة.





واتهم يائير نتنياهو خصم والده داخل حزبه "الليكود" جدعون ساعر، بـ "اغتصاب سكرتيرته، وترقيتها بمنصب لإسكاتها"، واصفا الناطق بلسان العائلة، نير حيفتس الذي تحوّل لشاهد ملك بـ "الحثالة"، متهما إياه بـ "قتل جندي إسرائيلي وسحب جثته إلى سكة قطار من أجل التمثيل بها، وإخفاء جريمته"، مخاطبا المحقق "هذا هو شاهدكم الذي تعتمدون عليه، اخجلوا على أنفسكم".



