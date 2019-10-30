يمنع العمى أبرزها .. 3 فوائد غير متوقعة لتناول السمك

يعتبر السمك من أكثر الأطعمة المميزة وذات المذاق الرائع، كما أنه طعام غني بالفوسفور و الأوميجا 3 المفيد جدا لصحة الجسم.



وينصح الأطباء بالسمك للأشخاص الذين يعانوا من مشاكل بالجهاز الهضمي لأنه خفيف على المعدة، و نشر موقع "health line" فوائد صحية أخرى للسمك نذكرها فيما هو تالى:.



فوائد السمك



- يقلل من خطر السكتات الدماغية:



تعد السكتات الدماغية من أشهر أسباب الوفاة في الفترة الأخيرة، لكن لحسن الحظ أثبتت الدراسات أن الأسماك الدهنية الغنية بالأوميغا 3 تقلل خطر الإصابة بنسبة 70%





-يقلل التدهور العقلي :



مع تقدم العمر يبدأ العقل في التدهور وفقدان الكثير من قدراته، لذلك ينصح الأطباء كبار السن بتناول وجبة سمك ثابتة في كل أسبوع بسبب احتوائه على عناصر تحافظ على العقل والدماغ وتعزز الذاكرة .





-يمنع الإصابة بالعمى :



يمكن الاصابة بمشاكل كثيرة في البصر خاصة مع التقدم في العمر، لحسن الحظ أثبت الباحثون أنه يمكن للسمك أن يقلل من خطر الاصابة بالعمى بنسبة 42% خاصة عند السيدات .

