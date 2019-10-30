جوهر محمد.. معارض أبي أحمد الذي اشعل الاحتجاجات في اثيوبيا

يقول المثل الشعبي، ما محبة إلا بعد عداوة، ولكن في هذه الحالة قد نرى العداوة بعد المحبة والدعم، وهو ما حدث بين رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، والمعارض البارز جوهر محمد.



ظهر جوهر محمد، البالغ من العمر 33 عاما، في بداية الأمر على الساحة الأثيوبية كداعم ومؤيد قوي لأبي أحمد لرئاسة وزراء البلاد، حيث ساعده على تولي المنصب، بحكم أنهم من أبناء عرقية الأورومو.



جوهر، خريج جامعتي ستانفورد وكولومبيا الأمريكيتين، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة "أوروميا" الإعلامية، التي تبث من الولايات المتحدة عبر الأقمار الصناعة، وتركز على معارضة النظام الحالي في إثيوبيا.



تسببت الاتهامات التي وجهها جوهر إلى أبي أحمد مؤخرا ووصفه بأنه شخص يدعم الديكتاتورية في البلاد، ويقضي على أي إصلاحات، في عداء مباشر بينهما.



اشتعل الموقف بين الطرفين، عقب الاتهامات التي وجهها أبي أحمد لـ جوهر أمام البرلمان الإثيوبي حين قال: "أولئك الذين يملكون وسائل إعلام وليست لديهم جوازات سفر إثيوبية ويلعبون ألعابا ملتوية، تجدهم في فترات السلم ويغيبون في فترات الاضطرابات"، وذلك في إشارة إلى جوهر محمد.



واشتعل التوتر بين الطرفين، في 23 أكتوبر الجاري، عقب تصريح جوهر محمد بأن عنصر الأمن الذي عينته الحكومة له لتأمينه، انسحب من موقعه، وهو ما اعتبره تهديدا واضحا لحياته، وعقب هذه الاتهامات خرج أنصار جوهر محمد إلى الشارع واندلعت مواجهات مع الشرطة الاثيوبية، ووصل الأمر إلى مقتل 67 شخصا.



واعتبر الخبراء أن جوهر محمد أصبح يهدد استمرار حكم أبي أحمد، وخاصة مع الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو 2020.