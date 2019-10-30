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تعليم

ندوة عن تاريخ الفيوم: أرض الإله حور وسوبك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:32 م
ندوة عن تاريخ الفيوم
ندوة عن تاريخ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، ندوة "تراث وحضارة الفيوم عبر العصور" التي نظمتها وحدة الأزمات بالكلية، اليوم بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وأكد الدكتور أحمد عبد السلام أن حضارة محافظة الفيوم ضاربة في جذور التاريخ ويجب على الجميع الاهتمام بها والحفاظ عليها موضحًا  أن الندوة تأتي في إطار الدور التثقيفي والمجتمعي الذي يقدمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية. 

وتناول الدكتور  ناجح عمر تاريخ وتراث آثار مصر القديمة وعميد كلية الآثار السابق، المحاضر بالندوة، محافظة الفيوم الذي يمتد على مدار 750 عام بالإضافة إلى استعراض حضارات الفيوم الثلاث ومراحلها التاريخية المختلفة .

وأضاف أن الفيوم كانت تمثل رمزًا دينيًا هامًا للملك (حور حتب) حتى أنها سميت بأرض (حورشِدت) أي أرض الإله حور الناهضة وكان الإله المعبود بالفيوم حينذاك يطلق عليه (الإله سوبك) ويرمز للتمساح مشيرًا إلى المكانة الاقتصادية الكبيرة التي كانت تتمتع بها محافظة الفيوم في العصر القديم حيث كانت مصدرًا هامًا للغلال في ذلك الوقت.

كما تم خلال الندوة تناول المعالم الأثرية والسياحية المميزة التي تتمتع بها المحافظة كمدينة ماضي الأثرية ومنطقة كرانيس التي تضم معابد ومعالم أثرية كبيرة بالإضافة إلى وادي الحيتان ووادي الريان وغيرها من المعالم السياحية والأثرية والتراثية الهامة.

حضر الندوة الدكتور طارق عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب والدكتور عطية طه مدير وحدة الأزمات بالكلية.
ندوة عن تاريخ الفيوم: أرض الإله حور وسوبك
ندوة عن تاريخ الفيوم: أرض الإله حور وسوبك
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