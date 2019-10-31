وزير قطاع الأعمال العام أمام لجنة الصناعة بالبرلمان.. الأحد

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة ستعقد اجتماعا يوم الأحد القادم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.



وأشار "البطيخى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش مع وزير قطاع الأعمال العام مشاكل الصناعة فى قطاع الأعمال، التى تتمثل فى مشاكل شركات قطاع الأعمال والتى تضم 7 شركات قابضة.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أننا سنتحدث إلى وزير قطاع الأعمال العام بشأن أسباب خسارة الشركات القابضة وما هو المطلوب لكى تحقق أرباحا، خاصة شركة الغزل والنسيج التى تحقق خسائر كبيرة.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.



وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.



وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.

