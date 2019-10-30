بدون استخدام شامبو .. 5 طرق غير متوقعة لإزالة قشرة الشعر

تعاني الكثير من الفتيات من وجود القشرة في الشعر، والتي تسبب حكة مفرطة، نقدم لكي طرق بسيطة للحفاظ على شعرك بدون قشرة، فتعرفي عليها وفقًا لموقع "boldsky".



ترطيب الشعر



يجب ان يكون الشعر من أبرز اهتماماتك خاصًة في فصل الشتاء، والاهتمام بعملية الترطيب الشعر، عليكي اقتناء منتجات غير كيميائية لا تسبب القشرة، وتعمل على ترطيب الشعر.



التدليك



زيت جوز الهند من أكثر الزيوت التي تفيد فروة الرأس في عملية التدليك، لأنه يوفر التغذية الكافية لخصلات الشعر، ويعزز من صحته، كما يمكنك إضافته مع زيت الشاي، لمنع القشرة، واتركه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.



عدم استخدام الشامبو



تلجأ الكثير من الفتيات الى استخدام الشامبو بكثرة اعتقادًا منها بأنه يحارب القشرة ويقوي الشعر، ولكن هذا خاطئ وعليكي الامتناع عن استخدام الشامبو إلا مرتين في الأسبوع.



عدم التعرض للشمس



الشمس من ابرز الأسباب التي تسبب القشرة للشعر، بسبب الأشعة الفوق البنفسجية الضارة لخصلات الشعر.



تناول الأطعمة المفيدة



يجب أن تتجنب النظام الغذائي الضار لمنع تكوين القشرة في الشعر، فلابد من احتواء وجبتك الغذائية، على الفيتامينات عن طريق تناول الخضروات والمكسرات والفاكهة.

