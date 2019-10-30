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تعليم

ندوة تعريفية عن وحدة متابعة الخريجين بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:25 م
ندوة تعريفية عن
ندوة تعريفية عن وحدة متابعة الخريجين بكلية السياحة والفنا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ، ندوة تعريفية عن أنشطة الوحدة ، برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق

حاضر خلالها الدكتور عمر قورة مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية متناولًا عدد من المحاور شملت تعريف الطلاب بأنشطة وخدمات الوحدة .

وخاصة فيما يتعلق  بإعلانات التوظيف، وكذلك كيفية تواصل الطلاب بالكلية لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بهم خلال العام الدراسي الجديد 2019-2020 بهدف تعريفهم بشركات السياحة المتاحة في سوق العمل.

كما تتضمن أهداف الوحدة التواصل  مع خريجي الكلية لمساعدتهم في إيجاد فرص العمل المناسبة ، كما تقوم الوحدة بإصدار دليل للخريجين وتعمل على استخراج الشهادات اللازمة لهم.
ندوة تعريفية عن وحدة متابعة الخريجين بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
ندوة تعريفية عن وحدة متابعة الخريجين بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
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