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رياضة

ميسي ملك الكرات الثابتة.. البرغوث الأرجنتيني يلمع ويتألق بـ 50 هدفاً

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:17 م
ميسي
ميسي
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القسم الرياضى
مازال الفتى الأرجنتينى ليونيل ميسي يلمع ويتألق في الساحرة المستديرة، ويفاجئ الجماهير باستمرار بقدراته التى تتطور يومًا بعد يوم، وبألقابه المختلفة والتى كانت آخرها "ملك" الكرات الثابتة.

فأينما ذهب نجد بصمته واضحة ومختلفة ومميزة، يجذب الجميع له ويجبرهم على احترامه، ويزداد مشجعيه حبًا له يوم بعد آخر .

فميسي، كلما ازدادت الضغوط حوله ازداد تألق وابداع وشغف ورغبة دائمة في مواصلة النجاح والتألق.

وعزز نجم هجوم برشلونة الإسباني، مكانته كأحد أفضل اللاعبين إجادة لتسديد الركلات الحرة في العالم، وذلك بعد تألقه فى مباراة أمس مع برشلونة وقيادته الفريق لتحقيق فوزًا كبيرًا في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإسباني على فريق بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، ونجح الفتى الأرجنتيني في تسجيل هدفين وصناعة آخر، وجاء الهدف الثالث للفريق الكتالونى والأول لـ ميسي من ضربة حرة مباشرة.

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، إحصائية رقمية لأهداف ليونيل ميسي عن طريق الضربات الثابتة على مدار تاريخه على النحو التالى:

ملك الركلات الثابتة

الركلة الحرة التي أحرزها ميسي في لقاء الأمس أمام بلد الوليد هى الأولى له هذا الموسم، كما أنها تعد الركلة الحرة الـ50 في مشواره الكروى، متفوقًا بذلك على أى لاعب في أوروبا في تسجيل الضربات الحرة.
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