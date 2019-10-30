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رياضة

ميدو رمضان يقود بورفؤاد للفوز على المصري 1- 0

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
نجح المدافع ميدو رمضان نجم دفاع نادي بورفؤاد تحت ١٥ سنة والملقب بالصخرة في قيادة خط ظهر فريقه للمباراة الثالثة على التوالي لتحقيق الفوز والحفاظ علي شباك فريقه نظيفة.

استطاع نجم خط الظهر أن يعبر بفريقه إلى بر الأمان برغم الهجوم الضاري الذي شنه فريق النادي المصري و الذي لعب بكامل نجومه و علي ارضه و وسط جماهيره و التي احتشدت لمؤازرة النسر الأخضر .

و كان للنجم الصغير شبيه " راموس" نجم الريال كما يطلق عليه اليد الطولى في تحطيم هجمات النادي المصري .

كان بورفؤاد قد فاز على المصري بهدف نظيف رفعه إلى المركز الثاني متخطيًا كابسي والمصري وأصبح منافس المريخ علي القمة.

أحرز هدف الفريق نجمه حاتم رجب هدف رائع قبل نهايته المباراة بخمس دقائق.

قاد الفريق فنيًا الكابتن أسامة الألفي المدير الفني للفريق والكابتن محمد عبارة مدرب حراس مرمي والكابتن ميدو التاكس أخصائي إصابات ملاعب.

حضر المباراة الكابتن عماد الألفي المشرف العام علي قطاع الناشئين بنادي بورفواد عضو مجلس الإدارة.
ميدو رمضان يقود بورفؤاد للفوز على المصري 1- 0
ميدو رمضان يقود بورفؤاد للفوز على المصري 1- 0
ميدو رمضان يقود بورفؤاد للفوز على المصري 1- 0
ميدو رمضان يقود بورفؤاد للفوز على المصري 1- 0
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