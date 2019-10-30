تعرف على إيرادات فيلم Maleficent: Mistress of Evil بعد أسبوعين عرض

يواصل فيلم Maleficent: Mistress of Evil تحقيق ايرادات هائلة حول العالم بعد مرور اسبوعين على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية محققًا 296 مليون دولار أمريكي.



حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 67 مليون دولار أمريكي اما في افريقيا واسيا واوروبا فقد وصلت ايرادات الفيلم لـ 229 مليون دولار أمريكي.



وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.



وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.