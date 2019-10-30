قصر في مصر وضريح بالعراق.. قائمة الصندوق العالمي للآثار لـ 25 مكانا ثقافيا في خطر

أضاف الصندوق العالمي للآثار 25 موقعا ثقافيا هاما وتاريخيا إلى قائمة الآثار العالمية المعرضة للخطر لعام 2020.



ووفقا للموقع الرسمي لصندوق الآثار العالمي فإن المواقع الـ 25 تم اختيارها من ضمن 250 مكانا مرشحا، لينضموا إلى قائمة تضم 836 مكانا تم إدراجهم منذ عام 1996، وقدم الصندوق خلال هذه الفترة مبلغ قدره 110 ملايين دولار لإنقاذ الأماكن التاريخية الهامة، فيما فتبرع ممولون آخرون بمبلغ قدره 300 مليون دولار.



وهذه القائمة للأماكن الـ 25 المهددة بالخطر:



1. كوتاماكو، بـ باتماريبا، في بنين وتوجو، وكوتاماكو وطن باتاماريبا هو موقع ثقافي معين كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو يقع في شمال توجو، تتسم هذه المنطقة بمنازل تقليدية على شكل أبراج ترابية.



2. قصر أونتاريو في كندا.



3. حديقة رابا نوي الوطنية في تشيلي، وهي حديقة وطنية وموقع للتراث العالمي لليونسكو وتقع في جزيرة إيستر.



4. قصر ألكسان باشا في مصر، وهو قصر معماري تم بنائه في بداية القرن العشرين، وهو تحفة فريدة على الطراز الإغريقي، وكان قديما من اهم الأماكن لاستقبال الزيارات الملكية، وتم بناءه على مساحة تقدر بـ 7000 متر مربع.



5. كاتدرائية نوتردام دو باريس في فرنسا، وهي كاتدرائية كاثوليكية، ومقر أبرشية باريس وتقع في الجانب الشرقي على نهر السين، وتعد شاهدة على فن العمارة القوطية الفرنسية، وتتميز بالطراز الروماني القديم.



6. حديقة توشيتي الوطنية، في جورجيا، وهي حديقة وطنية بمقاطعة تاريخية ومخبأة في أعماق جبال القوقاز في شمال البلد.



7. حي الزنجبيل في بورت أو برنس، في هايتي.



8. نظم المياه التاريخية لهضبة ديكان، في الهند.



9. استاد سردار فالابهاي باتل، في الهند.



10. ضريح مام رشان، في العراق وهو مزار يزيدي تم تدمير أجزاء منه خلال حملة جماعية بالعراق.



11. ايناري يو باثهاوس، وهو الحمام الياباني في اليابان.



12. منطقة اياماتسو، في اليابان.



13. قناة ناشيونال الوطنية في المكسيك.



14. معبد شويجين لاما، في منغوليا.



15. مزارع خشب الساج البورمية في ميانمار.



16. شيفاز ووادي كاتماندو في نيبال.



17. أناركالي بازار في باكستان.



18. الوادي المقدس للأنكا في بيرو.



19. كنيسة كيندلر ومقبرة بابيانيس الإنجيلية في بولندا.



20. فناء المنازل في أكسيركويا في اسبانيا.



21- جسر السكك الحديدية المهجورة في المملكة المتحدة.



22. النصب التذكاري الوطني للدببة في الولايات المتحدة الأمريكية.



23. منطقة أغيري التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية.



24. مبنى سان أنطونيو وولورث في الولايات المتحدة الأمريكية.



25. البيوت التقليدية في المنطقة اليهودية القديمة في أوزبكستان.



ويذكر أن «World Monuments Watch» هو برنامج عالمي تم إطلاقه في عام 1995 بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لصندوق الآثار العالمي، ويحدد مواقع التراث الثقافي المعرضة للخطر وتقديم الدعم المالي والتقني للحفاظ عليها.