نيران الحرب تشتغل بين إسرائيل وإيران.. طهران تنشر صواريخ طويلة المدى في اليمن.. تل أبيب تعلن التأهب وتطور أسلحة دفاعية وهجومية للمواجهة.. ونتنياهو يطالب أمريكا بفرض عقوبات جديدة على إيران

سلاح الجو الإسرائيلي يرفع حالة التأهب إلى القصوى

إيران تنشر صواريخ طويلة المدى في اليمن لضرب تل أبيب

إسرائيل تعلن تطوير أسلحة دفاعية وهجومية لمواجهة إيران

نتنياهو يطالب وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران

الإيرانيون رفعوا وزن الرأس الحربي بحوالي 500 كجم لضرب إسرائيل

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس، الأربعاء، تحليلا للصحفي الإسرائيلي "عاموس هرائيل" وجاء فيه أن طهران تنشر صواريخ طويلة المدى في اليمن، وتقلل ميزان الردع وترسل سلاح الجو الإسرائيلي إلى حالة تأهب قصوى استعدادًا لمهاجمة إسرائيل.وقال "عاموس هرائيل" إنه قبل التحقيق الأخير الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية ضد مستشاري رئيس الحكومة كان لـ بنيامين نتنياهو تصريحات مثيرة تتعلق بالأمن جاء فيها أن إيران قد وضعت مؤخرًا صواريخ طويلة المدى في اليمن تهدد بالوصول إلى إسرائيل.وأضاف المحلل الإسرائيلي أن تصريحات نتنياهو المثيرة جاءت لخدمة مصالحة الشخصية بعد فشله الأخير فى تشكيل الحكومة قائلًا: "يجب أن تؤخذ كل قطعة من المعلومات المتعلقة بأمن إسرائيل هذه الأيام على قدر من الشك لمعرفة المصالح المختلفة وراء الكشف عن التهديدات الإيرانية".وأفاد "عاموس هرائيل" بأن تصريحات نتنياهو الأخيرة، جاءت بهدف البقاء في السلطة بعد فشله الانتخابي للمرة الثانية على التوالي، والذي منح الفرصة لمنافسة رئيس الأركان الأسبق وزعيم قائمة "كاحوال لافان" بيني جانتس لتقاسم السلطة على قيادة إسرائيل ويمثل أيضًا لرئيس إسرائيل، روفين ريفلين، الحل الذي سيعيد النظام السياسي إلى المسار الصحيح وربما يعجل بداية نهاية عهد نتنياهو.وأضاف الصحفي الإسرائيلي أنه رغم كل ذلك، إلا أن المعلومات الجديدة عن اليمن مهمة جدًا وتمثل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل، مشيرًا إلى تحذيرات مسئول المخابرات العسكرية الشهر الماضي من احتمال أن تحاول إيران مهاجمة إسرائيل من غرب العراق من خلال إطلاق صواريخ كروز أو طائرات بدون طيار من قواعد أنشأتها في المنطقة بمساعدة الميليشيات الشيعية التي تعمل بها.وأوضح "عاموس هرائيل" أن طهران زودت المتمردين الحوثيين هناك بطائرات بلا طيار وصواريخ سكود، والتي استخدمتها في السنوات القليلة الماضية لمهاجمة المطارات والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وفقًا لخطاب نتنياهو، تمت إضافة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى الترسانة الإيرانية في اليمن.وأكد الصحفي بـ "هآرتس" أنه نظرًا لأن المسافة بين شمال اليمن وإيلات، تزيد على 1800 كيلومتر، فمن المحتمل أن تكون تلك الصواريخ التي نصبتها إيران من النوع المعروف باسم خرمشهر، المستمد من صاروخ موسودان الكوري الشمالي.وأشارت تقارير في الخارج إلى أن الإيرانيين رفعوا وزن الرأس الحربي بحوالي 500 كيلوجرام إلى ما بين 1500 و2000 كيلوجرام مع تقليل المدى إلى 2000 كيلومتر في اللعبة بين مدى ووزن الرؤوس الحربية، يستطيع الإيرانيون ضرب العديد من الأهداف في جنوب إسرائيل من اليمن.وقال الصحفي الإسرائيلى إن الصواريخ الإيرانية يمكن أن تصل إلى إسرائيل من إيران نفسها، لكن نشر صواريخ طويلة المدى في اليمن، لم يمكّن طهران من إطلاق النار على المملكة العربية السعودية، بل يشير أيضًا إلى أن الإيرانيين يعدون خيارًا آخر لأنفسهم.وأضاف "عاموس هرائيل" أن هناك تراجعا في الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط ظهر فى قرار إدارة ترامب الأخير بالتخلي عن الأكراد في شمال سوريا، علاوة على فشل أمريكا في الرد على الاستفزازات الإيرانية في الخليج، وعلى رأسها الهجوم الصاروخي بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز ضد المنشآت النفطية السعودية.وتؤكد التقديرات المخابراتية الإسرائيلية أن الإيرانيين قرروا إقامة توازن جديد للردع، والذي سيرد بواسطته على أي هجوم إسرائيلي إضافي على قواعدهم وقوافل الأسلحة على الجبهة الشمالية من الممكن بالطبع أن يؤثر التحقيق مع نتنياهو ووضعه القانوني والسياسي على أمن إسرائيل، ولا يمكن تجاهل استعدادات القوات الجوية الإسرائيلية، ورفع حالة التأهب إلى القصوى.من جانب آخر، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين في القدس المحتلة.وشدد نتنياهو على ضرورة فرض المزيد من الإجراءات والعقوبات ضد إيران.وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لموجهة الخطر الإيراني.وكتب نتنياهو عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "إيران تريد أن تطور صواريخ دقيقة تستطيع أن تضرب كل هدف في إسرائيل بدقة تصل إلى 5-10 أمتار وهي تقوم بذلك الآن".وأضاف نتنياهو أن "إيران تريد أن تستخدم أراضيها بالإضافة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بصواريخ عادية ودقيقة".وتابع: "هذا خطر كبير جدًا ومن أجل التعامل مع هذا الخطر يتوجب علينا أن نتوحد وأن نكون أقوياء عسكريًا، وقد طورنا الأسلحة الدفاعية والهجومية التي نحتاج إليها".وزعم نتنياهو أن إيران ستضرب إسرائيل من اليمن، قائلًا: "يسعى الإيرانيون إلى تطوير تلك الصواريخ وهم شرعوا في إدخالها إلى اليمن بغية ضرب إسرائيل من هناك أيضًا".ووفقًا لقناة "مكان" العبرية، فإن الجهات الأمنية كشفت النقاب عن رفع درجة التأهب في سفارات وممثليات إسرائيل في الخارج، خشية تعرضها لاعتداء إيراني، كما اتخذت قوات الدفاع الجوي الاستعدادات اللازمة تحسبًا لاحتمال تعرض أهداف في البلاد لهجوم بصواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة مفخخة، مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.