من الغراب لـ الكلب.. أمريكا تستعين بـ فراسة الحيوانات والطيور لملاحقة القادة الإرهابيين

يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتنفيذ العملية العسكرية ضد زعيمي تنظيمي القاعدة وداعش، أسامة بن لادن، وأبو بكر البغدادي، متشابهة، بداية من الاستخبارات وحتى إلقاء جثتهما في البحر، لكن الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات هو الاستعانة بالحيوانات والطيور لضبط هذين القائدين الإرهابيين.





وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب، الأحد الماضي، عن الاستعانة بـ"كلب" في العملية العسكرية الأمريكية لملاحقة وقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي داخل النفق الذي اختبأ به، حيث أصيب نتيجة تفجير سترة زعيم داعش.





واستطاع الكلب، الذي بقي اسمه سريًا، أن يصل إلى البغدادي في مخبأة بسوريا، حيث وصف الرئيس ترامب، الكلب بـ"المذهل والجميل والموهوب"، ما أثار تساؤلات حول مدى استعانة أمريكا بالحيوانات خلال عملياتها العسكرية على قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.





وهو ما كشفه جون مارزلوف الأكاديمي الأمريكي المتخصص في الحياة البرية، الذي قال إن الجيش الأمريكي أثناء ملاحقته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن سعى للاستعانة بالغربان لاكتشاف مخبئه.





ووفقًا لـ روسيا اليوم، أوضح مارزلوف، قبل سنوات، أن الجيش الأمريكي اتصل به بشأن تدريب غربان محلية للمساعدة في العثور على بن لادن في أفغانستان، وحصل على تمويل لهذه المهمة.





وأشار مارزلوف، إلى أن الغربان لديها ذاكرة قوية وقدرات تمييز حادة جدا، وإذا تعرفت على أسامة بن لادن باعتباره عدوا، فهي بالتأكيد ستشير إلى وجوده حين تراه ".





وأكد أنه أجرى تدريبا للغربان، مع فريقه، للتعرف على زعيم تنظيم القاعدة، وذلك من خلال ارتداء أقنعة بصورته، معتمدا على ذاكرتها القوية.





ولفت مارزلوف إلى أنه غير متأكد من أداء الغربان لدور مباشر في العثور على بن لادن، لانقطاع صلته بالجيش الأمريكي لسنوات.



