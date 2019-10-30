السباحة العالمية سهير العطار: حالة الطقس لم تشكل عائق نهائيا للتمرين.. فيديو

قالت السباحة العالمية، سهير العطار، الحاصلة على الميدالية الذهبية للسباحة للأساتذة، إنها حصلت على البطولة فى أغسطس الماضى، لافتة إلى أنها تتمرن لمدة ساعتين يويمًا قبل توجهها للجامعة ، حيث أنها تعمل طبيبة فى القصر العينى.



وأضافت السباحة العالمية، خلال حوارها ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع " cbc"، أن حالة الطقس لم تشكل عائق نهائيًا للتمرين، مشيرة إلى أنها توجهت للمشاركة فى البطولات الرياضية بعد بلوغها الـ55 عامًا.



وتابعت السباحة العالمية، أنها تعشق الشيكولاتة والبسكويت ولكن ذلك لم يؤثر على رشاقتها نهائيًا، لأنها تمارس رياضة السباحة يوميًا، موضحة أنها تحرص على أكل الحبوب والخضروات، ولكنها تحرص على تناول الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات خلال فترات البطولات لتمدها بالطاقة.



وأكدت أنها تسبح مسافة 3 كيلو يوميًا، مشيرة إلى أنها كانت تخضع لتمرينات خاصة مع أصدقائها، وتحرص على الاشتراك فى الجيم، بالإضافة إلى ركوب العجل وممارسة رياضة الجري.

