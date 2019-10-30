قطعة من أوروبا بـ أسيوط.. قصر ألكسان باشا تحفة فريدة على الطراز الإغريقي

أدرج الصندوق العالمي للآثار قصر «ألكسان باشا» بصعيد مصر، إلى قائمة الآثار العالمية المعرضة للخطر لعام 2020 وهو واحد من 25 موقعا ثقافيا هاما تم اختيارها كأكثر أماكن تراثية مهددة بالانهيار.



ويحتل قصر «ألكسان باشا» الذي يقع في صعيد مصر رابع مكان في القائمة، وسيقدم صندوق الآثار العالمي مال لترميمه ويقدر المبلغ لترميمه بـ مليون دولار أمريكي مقدمة من أموال الرعاة المؤسسين أيضا مثل مؤسسة أمريكان إكسبريس.



ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن القصر التاريخي المعرض للخطر، وهو قصر قديم يعد تحفة معمارية تم بنائه على مساحة تقدر بـ 7000 متر مربع، في بداية القرن العشرين في الفترة من عام 1902 حتى عام 1910، وشارك في بنائه فنانون من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.



استلهم الفنانون شكل المتحف من الطراز الإغريقي خاصة وأنه يطل على نهر النيل، وكان هذا القصر قديما من أهم الأماكن لاستقبال الزيارات الملكية حيث استقبل الملك فؤاد الأول عام 1935، وحل به عدد من الوفود الأجنبية الهامة، ويعد القصر السبب في أن يحصل صاحبه ألكسان على لقب باشا، ففي إحدى المرات كان الملك فاروق في رحلة نيلية وخلال مروره بأسيوط رأى تحفة فريدة وأوقف السفينة وتفقد القصر وبُهر بروعة البناء وجمال التصميم، ومنح صاحب القصر لقب باشا.



ويتكون القصر من طابقين شاهدا على أحداث مصر في أسيوط حيث يقع القصر، ويتميز بواجهة مزخرفة بالكرانيش والمبنى بالكامل على الطراز الإغريقي وكأنه قطعة أوروبية في صعيد مصر، حتى ضمه المجلس الأعلى لللآثار قسم «ألكسان باشا» في 2 ديسمبر 1995 إلى قائمة الآثار الإسلامية بمصر، وشاع عن قصر «الكسان باشا» الكثير من الشائعات منها أنه مسكون بالعفاريت والأرواح.