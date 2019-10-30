تحفة معماري.. قصر محمد علي من أهم المعالم الأثرية في القليوبية

أكد محافظ القليوبية علاء عبد الحليم مرزوق، أن قصر "محمد علي" بشبرا الخيمة يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيا لجذب استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، مشيرا إلى أن القصر يعد من أهم المعالم الأثرية في المحافظة.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأربعاء يرافقه نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال.



وقام المحافظ بتفقد أجنحة ومشتملات القصر الذي تم انتهاء الأعمال به بنسبة ٧٥ %، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال قبل الترميم الإنشائي بنسبة ١٠٠% وتم الانتهاء بنسبة ٨٠ % من أسقف أجنحة القصر، كما أطمأن على جودة رخام البحيرة الخاصة بالقصر.



كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة القصر وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس لتأخذ الطابع الأثري الذي كانت عليه، كما تفقد مبنى الجبلاية والذي تم الانتهاء من ٧٥ % من أعماله ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه آخر العام الحالي.