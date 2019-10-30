مش هتصدق.. على فيس بوك القطط بتشتكي.. ومدونون: حقكوا علينا

ظهرت منذ أيام، صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم " cats of Egypt " تنشر صوراً ملفتة لقطط في الشارع أو في البيوت، مع إضافة قصة بشكل ساخر على لسان القطة صاحبة الصورة عن معانتها من أمر ما.





في بداية الأمر كان الوضع غريباً على الكثير من مستخدمي الفيس بوك ، لكن تطور الأمر بشكل سريع وبدأ الناس في التفاعل بشكل كبير مع الصفحة وقصص القطط، حتى تخطى عدد متابعي الصفحة 65 ألف متابع في فترة قصيرة.





ومع زيادة القصص والصور بالمنشورات بدأ المتابعون بالتساؤل عن أصحاب الصفحة حيث أصبح السؤال الأكثر تكرارًا في التعليقات بشكل ساخر هو "انتو متأكدين أن اللى ماسك الصفحة بني آدم مش قطة بجد يا جماعة؟".





حيث أوضح أصحاب صفحة "cats of Egypt" لـ"صدى البلد"، أنها ليست صفحة للتسلية فقط، بل لديهم هدف يسعون لتحقيقه وهو توعية الناس بحقوق الحيوان وقطط الشارع، بنشر قصص تتضمن المخاطر والمعاناة التي يتعرضون إليها نظرًا لعدم قدرتهم على البوح بها.



