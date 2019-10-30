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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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مرأة

مش هتصدق.. على فيس بوك القطط بتشتكي.. ومدونون: حقكوا علينا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:46 م
قطط
قطط
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رضوى حسام
ظهرت منذ أيام، صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم " cats of Egypt " تنشر صوراً ملفتة لقطط في الشارع أو في البيوت، مع إضافة قصة بشكل ساخر على لسان القطة صاحبة الصورة عن معانتها من أمر ما.

في بداية الأمر كان الوضع غريباً على الكثير من مستخدمي الفيس بوك ، لكن تطور الأمر بشكل سريع وبدأ الناس في التفاعل بشكل كبير مع الصفحة وقصص القطط، حتى تخطى عدد متابعي الصفحة 65 ألف متابع في فترة قصيرة.

ومع زيادة القصص والصور بالمنشورات بدأ المتابعون بالتساؤل عن أصحاب الصفحة حيث أصبح السؤال الأكثر تكرارًا في التعليقات بشكل ساخر هو "انتو متأكدين أن اللى ماسك الصفحة بني آدم مش قطة بجد يا جماعة؟".

حيث أوضح أصحاب صفحة "cats of Egypt" لـ"صدى البلد"، أنها ليست صفحة للتسلية فقط، بل لديهم هدف يسعون لتحقيقه وهو توعية الناس بحقوق الحيوان وقطط الشارع، بنشر قصص تتضمن المخاطر والمعاناة التي يتعرضون إليها نظرًا لعدم قدرتهم على البوح بها.

"الفكرة جات صدفة".. هكذا بدأ أدمن الصفحة الحديث عن الفكرة، حيث صرح لموقع "صدى البلد بأنهم مجموعة أصدقاء مهتمون بحيوانات الشارع خاصة القطط، واستكمل حديثه قائلًا إنهم قاموا بتصوير قطة بشكل عشوائي كانت تتخذ وضع التصوير معلقين عليها: "حياة المودلينج هي التي اختارتني" كنوع من المرح، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث حققت الصورة انتشارًا واسعًا، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي فيس بوك معها، ومن هنا جاءت فكرة ربط الفكاهة والسخرية بالتوعية بحقوق الحيوان والقطط في الشارع وتوضيح مدى معاناتهم والمخاطر التي يتعرضون إليها بشكل مستمر، كما صرحوا برغبتهم في تشجيع الناس على تبني قطط الشارع. 
قصة قطة قصة قطة
قصة قطة قصة قطة
قصة قطة قصة قطة
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