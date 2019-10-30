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ثقافة

رفاعة الطهطاوى وحوار الحضارات.. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى الأحد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:35 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "رفاعة الطهطاوى وحوار الحضارات" فى السادسة من مساء يوم الأحد ٣ نوفمبر المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك.

وتأتى الندوة ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بعام مصر فرنسا.

تتحدث فى الندوة الدكتورة علياء رضاه رافع، أستاذ الأنثروبيلوجي بكلية البنات جامعة عين شمس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البناء الإنسانى والتنمية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

يذكر أن الدكتورة علياء رضاه رافع، استخدمت في أبحاثها المنظور الأنثروبولوجي في الدراسات عن الأديان والثقافة والسياسة، وعملت خبيرا في جامعة الدول العربية في مشروع تمكين الشباب، وأستاذا زائرا في كلية راندولف ميكون عام 2002، وهي زميل جمعية الأنثروبولوجيا التطبيقية (SFA)، وعضو الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا (AAA)، والجمعية الأمريكية لعلم الإجتماع (ASA)، وعضو في الجمعية الدولية للقادة (ILA) ، وعضو في المبادرة النسائية الدولية للسلام Global Peace Initiative of Women
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