معرض توت عنخ آمون يتصدر الصفحات الأولى للجرائد والمجلات البريطانية| صور

تصدرت أخبار الملك الذهبي ومعرضه الذي سيتم افتتاحه رسميا يوم الجمعة المقبلة بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "توت عنخ آمون ... كنوز الفرعون الذهبي"، الصفحات الأولي للصحف و المجلات البريطانية.



وأعد معظمها ملفات صحفية مصورة عن معرض الملك الشاب و قصة اكتشاف مقبرته و الكنوز التي تم اكتشافها بداخلها، و الدراسات التي تمت علي المومياء الخاصة به لمعرفة نسبه و الأمراض التي تعرض لها اثناء حياته و السبب الحقيقي وراء موته المبكر.



ويعتبر البريطانيون هذا المعرض هو الحدث الثقافى الأهم و الأكبر فى لندن خلال الأيام المقبلة، حيث إنهم يعتبرون هذا المعرض الفرصة الأخيرة لديهم لمشاهدة مقتنيات الفرعون الذهبي في لندن، حيث بعد انتهاء جولته حول العلم سوف تعرض هذه الكنوز فيه موقع عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير المطل على أهرامات الجيزة.



و تعتبر لندن هي المحطة الثالثة لمعرض توت عنخ آمون بعد افتتاحه في محطته الأولي بمدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، و محطته الثانية باريس، وذلك اثناء جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب الي عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير.



و قد حقق المعرض في باريس رقما قياسيا جديدا لعدد زوار المعارض الثقافية في فرنسا حيث زاره اكثر من 1.4 مليون زائر، وسيستمر المعرض في العاصمة البريطانية حتى أوائل شهر مايو المقبل .



واحتفت العاصمة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية بالملك الشاب و مقتنياته و استقبال المعرض الذي يأتي ضيفا علي لندن بعد غياب اكثر من عقد من الزمان حيث اخر معرض للملك الشاب كان عام 2007 و عام 1972 حيث زاره اكثر من 1.7 مليون زائر.



و قد زينت الشوارع و الميادين الرئيسية وواجهات المحال والمباني و محطات المترو والقطار في لندن بلافتات ضخمة تصور وجه الملك الشاب وبعض مقتنياته.



الجدير بالذكر ان المعرض يضم 150 قطعة اثرية ( 166 رقمًا) من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب و الصناديق الخشبية و الأواني الكانوبية و تمثال الكا الخشبي المذهب و أواني من الالباستر.