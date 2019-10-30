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محافظات

تطوير المدن والصناعة.. محافظ بورسعيد يلتقي وفد ميناء سيشوان الصينى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:35 م
محافظ بورسعيد يلتقى
محافظ بورسعيد يلتقى وفد ميناء سيشوان الصينى
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، وفد ميناء سيشوان الصينى .

وذلك لبحث التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد والجانب الصينى وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومحمد ابو سعدة رئيس الغرفة التجارية .

وأكد اللواء عادل الغضبان خلال لقائه بوفد ميناء سيشوان الصينى على اهتمامه بالتعاون المشترك فى مجال الموانئ واللوجستيات وتطوير المدن والصناعة، وأنه فخور بهذا التعاون المثمر فى المصالح المشتركة بين الجانبين والتى تحقق هدف واحد .

وخلال اللقاء تم عرض فيلم حول المشروعات الصناعية والاستثمارية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد ، وعرض شرح تفصيلي لمنطقة قناة السويس والتطور الذي شهدته المنطقة فى الآونة الأخيرة ، ومن جانبه قدم الوفد الصينى عرضا مختصرا للتعريف بالشركة الصينية وأعمالها .

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المناخ الاستثمارى ببورسعيد مهيأ لمزيد من المشروعات الاستثمارية وأن بورسعيد تقدم الدعم الكامل فى مجال أعمال الموانئ وتطوير المدن ، وقدم المحافظ الشكر للوفد الصينى على التعاون المثمر مع المحافظة وتم اهداء رئيس الوفد درع المحافظة.
تطوير المدن والصناعة.. محافظ بورسعيد يلتقي وفد ميناء سيشوان الصينى
تطوير المدن والصناعة.. محافظ بورسعيد يلتقي وفد ميناء سيشوان الصينى
تطوير المدن والصناعة.. محافظ بورسعيد يلتقي وفد ميناء سيشوان الصينى
تطوير المدن والصناعة.. محافظ بورسعيد يلتقي وفد ميناء سيشوان الصينى
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