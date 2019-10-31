مش هتصدق.. تخلص من الإمساك بـ 3 مكونات طبيعية

تعد مشكلة الإمساك من أبرز المشكلات التي تواجه كثيرين، حيث يعاني منها الكبير والصغير، ولكن هناك بعض المكونات التي يمكنك عن طريقها التخلص من الإمساك في دقائق معدودة، وذلك وفقًا لموقع"Boldsky".





- الشاي بالزنجبيل





واحد من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من الإمساك بسهولة، حيث يعد غلي الشاي بأوراق النعناع والزنجبيل، من اسهل الطرق للتخلص من معاناتك بذلك الآلم، والحد من التهابات الجهاز الهضمي، وإزالة الشوائب.





- الماء بالليمون





يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الهضم والتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، كما انه يساعد في الحفاظ على توازن الجسم.





- الشوفان



