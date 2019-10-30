قصر ألكسان باشا في مصر وضريح يزيدي بالعراق.. صندوق الآثار العالمي يعلن قائمة 25 مكانا ثقافيا وتاريخيا في خطر ويخصص مبلغا ضخما لـ الترميم

أدرج الصندوق العالمي للآثار قصر «ألكسان باشا» بصعيد مصر، إلى قائمة الآثار العالمية المعرضة للخطر لعام 2020 وهو واحد من 25 موقعا ثقافيا هاما تم اختيارها كأكثر أماكن تراثية مهددة بالانهيار.



ووفقا لشبكة سي إن إن الامريكية، يعد قصر ألكسان باشا الذي يقع في صعيد مصر رابع مكان في القائمة، وسيتم ترميم القصر بمال مقدم من صندوق الآثار العالمي ويقدر المبلغ لترميمه بـ مليون دولار أمريكي مقدمة من أموال الرعاة المؤسسين أيضا مثل مؤسسة أمريكان إكسبريس.



ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن القصر التاريخي المعرض للخطر، وهو قصر قديم يعد تحفة معمارية تم بناؤه على مساحة تقدر بـ 7000 متر مربع، في بداية القرن العشرين في الفترة من عام 1902 حتى عام 1910، وشارك في بنائه فنانون من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.



استلهم الفنانون شكل المتحف من الطراز الإغريقي خاصة وأنه يطل على نهر النيل، وكان هذا القصر قديما من أهم الأماكن لاستقبال الزيارات الملكية حيث استقبل الملك فؤاد الأول عام 1935، وحل به عدد من الوفود الأجنبية الهامة، ويعد القصر السبب في أن يحصل صاحبه ألكسان على لقب باشا، ففي إحدى المرات كان الملك فاروق في رحلة نيلية وخلال مروره بأسيوط رأى تحفة فريدة وأوقف السفينة وتفقد القصر وبُهر بروعة البناء وجمال التصميم، ومنح صاحب القصر لقب باشا.



ويتكون القصر من طابقين شاهدا على أحداث مصر في أسيوط حيث يقع القصر، ويتميز بواجهة مزخرفة بالكرانيش والمبنى بالكامل على الطراز الإغريقي وكأنه قطعة أوروبية في صعيد مصر، حتى ضمه المجلس الأعلى للآثار قسم «ألكسان باشا» في 2 ديسمبر 1995 إلى قائمة الآثار الإسلامية بمصر.



ووفقا للموقع الرسمي لصندوق الآثار العالمي فإن المواقع ضمن 25 تم اختيارها من ضمن 250 مكانا مرشحا، لينضموا إلى قائمة تضم 836 مكانا تم إدراجها منذ عام 1996، وقدم الصندوق خلال هذه الفترة مبلغ قدره 110 ملايين دولار لإنقاذ الأماكن التاريخية الهامة، فيما فتبرع ممولون آخرون بمبلغ قدره 300 مليون دولار.



ويذكر أن «World Monuments Watch» هو برنامج عالمي تم إطلاقه في عام 1995 بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لصندوق الآثار العالمي، ويحدد مواقع التراث الثقافي المعرضة للخطر وتقديم الدعم المالي والتقني للحفاظ عليها.



وهذه القائمة للأماكن الـ 25 المهددة بالخطر:



1. كوتاماكو، بـ باتماريبا، في بنين وتوجو، وكوتاماكو وطن باتاماريبا هو موقع ثقافي معين كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو يقع في شمال توجو، تتسم هذه المنطقة بمنازل تقليدية على شكل أبراج ترابية.



2. قصر أونتاريو في كندا.



3. حديقة رابا نوي الوطنية في تشيلي، وهي حديقة وطنية وموقع للتراث العالمي لليونسكو وتقع في جزيرة إيستر.



4. قصر ألكسان باشا في مصر، وهو قصر معماري تم بنائه في بداية القرن العشرين، وهو تحفة فريدة على الطراز الإغريقي، وكان قديما من اهم الأماكن لاستقبال الزيارات الملكية، وتم بناؤه على مساحة تقدر بـ 7000 متر مربع.



5. كاتدرائية نوتردام دو باريس في فرنسا، وهي كاتدرائية كاثوليكية، ومقر أبرشية باريس وتقع في الجانب الشرقي على نهر السين، وتعد شاهدة على فن العمارة القوطية الفرنسية، وتتميز بالطراز الروماني القديم.



6. حديقة توشيتي الوطنية، في جورجيا، وهي حديقة وطنية بمقاطعة تاريخية ومخبأة في أعماق جبال القوقاز في شمال البلد.



7. حي الزنجبيل في بورت أو برنس، في هايتي.



8. نظم المياه التاريخية لهضبة ديكان، في الهند.



9. استاد سردار فالابهاي باتل، في الهند.



10. ضريح مام رشان، في العراق وهو مزار يزيدي تم تدمير أجزاء منه خلال حملة جماعية بالعراق.



11. ايناري يو باثهاوس، وهو الحمام الياباني في اليابان.



12. منطقة اياماتسو، في اليابان.



13. قناة ناشيونال الوطنية في المكسيك.



14. معبد شويجين لاما، في منغوليا.



15. مزارع خشب الساج البورمية في ميانمار.



16. شيفاز ووادي كاتماندو في نيبال.



17. أناركالي بازار في باكستان.



18. الوادي المقدس للأنكا في بيرو.



19. كنيسة كيندلر ومقبرة بابيانيس الإنجيلية في بولندا.



20. فناء المنازل في أكسيركويا في اسبانيا.



21- جسر السكك الحديدية المهجورة في المملكة المتحدة.



22. النصب التذكارية الوطنية للدببة في الولايات المتحدة الأمريكية.



23. منطقة أجيري التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية.



24. مبنى سان أنطونيو وولورث في الولايات المتحدة الأمريكية.



25. البيوت التقليدية في المنطقة اليهودية القديمة في أوزبكستان.