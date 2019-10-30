الأحد المقبل.. غرفة القاهرة تعلن عن أكبر مول تجاري للملابس الجاهزة

تُوقّع شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية الأحد المقبل بروتوكول تعاون للإعلان عن إقامة أكبر مول تجاري متخصص في الملابس الرجالي والحريمي والأطفالى من نوعه في مصر بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المحلي، بجانب تحقيق متطلبات السوق المحلي بحجم تداول استثماري في العام 2 مليار جنيه ويوفر ما يقرب من ١٣٠٠ فرصة عمل مباشرة.



وقال عمرو حسن رئيس الشعبة إن فكرة المول جاءت من منطلق تحريك وتنشيط الحركة التجارية داخليًا وخارجيًا ودعم قطاع الملابس الجاهزة وإعادة المنتج المصري للأسواق الخارجية بهذا التجمع الكبير لأكبر الماركات ويعتبر أول مول تجاري في مصر والشرق الأوسط.



ولفت "حسن" أنه عند عرض فكرة المول على المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رحب بها وقام بدعم الشعبة وتشجيعها بحيث يكتمل هذا المشروع المهم الذي يساهم في فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي بالدول الخارجية.



وقال رئيس شعبة الملابس إن دعم المهندس إبراهيم العربي وراء اتخاذ الشعبة خطوات إيجابية في هذا المول الذي نعلق عليه آمالًا كبيرة في دعم صناعة الملابس الجاهزة سواء بالسوق المحلية أو الخارجية.



وقال إن عدد الشركات والمصانع التي ستشارك في هذا المول تصل إلى 300 شركة مصرية من أكبر الماركات المصرية لتصدير العلامة التجارية للسوق الخارجي بمستهدف 70% تصدير من منتجات هذا المول و30% للسوق المحلية.



وكشف "حسن" أن يوم الأحد المقبل سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمول وموعد افتتاحه رسميًا وبعض الماركات المهمة التي يتضمنها ، وبعض الأسواق المستهدفة وغيرها من التفاصل التي تتعلق بالمول.

