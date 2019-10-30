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محافظات

حصان يثير الذعر في أسوان..والمحافظ يفرض غرامة مالية على صاحبه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:04 م
حصان يثير الذعر في
حصان يثير الذعر في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة مفاجئة بمدينة أسوان الجديدة .

حيث قرر المحافظ توقيع غرامة مالية على صاحب أحد الخيول تصل إلى ألف جنية مع مصادرة الحصان الذى كاد يتسبب فى وقوع حوادث مرورية على الطريق الرئيسى للمدينة مع تسببه فى تلف شتلات الورد والزهور بأحد الميادين على الطريق.

وعلى الفور إستدعى اللواء أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بعدما لاحظ أيضًا مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بأوزان وكميات زائدة عن المسموح به من الجرانيت والخامات المحجرية وهو الذى يتسبب فى تلف وسوء حالة هذا الطريق على الرغم من إعادة رصفه خلال الفترة الماضية .

ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بسحب رخص 6 سيارات نقل ثقيل رصدها المحافظ أثناء المرور الميدانى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب هذه السيارات وأيضًا مع المسئولين عن المحاجر والشركة الوطنية للطرق الذين قاموا بالسماح لها بتحميل أوزان رائدة عن المسموح به مما يهدد سلامة كوبرى أسوان الملجم الذى تصل الحمولة المسموح لها عليه إلى 70 طنا فقط.

وطالب محافظ أسوان من رئيس جهاز المدينة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للإسراع بإستخدام وحدة المطافئ الجديدة بالمدينة بدلًا من الوحدة المتهالكة بمدخل غرب أسوان ، بجانب دراسة استثمار الموقف الإقليمى الجديد بدلًا من الموقف العشوائى أمام الجامعة ولاسيما أن الموقف الجديد جار إنشاؤه على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة 30 مليون جنيه ويسع 200 سيارة ميكروباص.
حصان يثير الذعر في أسوان..والمحافظ يفرض غرامة مالية على صاحبه
حصان يثير الذعر في أسوان..والمحافظ يفرض غرامة مالية على صاحبه
حصان يثير الذعر في أسوان..والمحافظ يفرض غرامة مالية على صاحبه
حصان يثير الذعر في أسوان..والمحافظ يفرض غرامة مالية على صاحبه
حصان يثير الذعر في أسوان..والمحافظ يفرض غرامة مالية على صاحبه
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