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أخبار البلد

"الوزراء" يستعرض تقريرا حول الأداء المالي نصف السنويّ للهيئة العامة للرعاية الصحية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:48 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الأداء المالي نصف السنويّ الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 30 يونيو 2019، والتي تُعد إحدى ثلاث هيئات تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتمت الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وغيرها من المستشفيات الخاصة، وذلك شريطة تأهيل هذه المستشفيات طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد والحصول على الشهادة الدالة على ذلك من الهيئة الثالثة وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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