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برلمان

أكتوبر شهر النصر.. ندوة في حزب الحركة الوطنية اليوم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية
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أسامة علي
تعقد أمانة الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية اليوم الخميس الأمسية الثقافية الثالثة للشباب، الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بمكتبة مصر الجديدة العامة طريق العروبة مصر الجديدة، بعنوان "أكتوبر.. شهر النصر".

وتشارك في الندوة روساء أحزاب تحالف الاحزاب السياسية،وعدد من الشباب وكذلك يحاضر فيها عدد من ابطال نصر اكتوبر الذين شاركوا في الحرب ورموز الفن والسياسية .

وأكد محمد عزمي أمين شباب الجمهورية بالحركة الوطنية المصرية، أن الأمسية تستهدف احياء ذكري انتصار قواتنا المسلحة الباسلة في اكتوبر 1973 واستعادة روح النصر وكيف كانت الجبهة الداخلية متماسكة ومتلاحمة خلف القيادة السياسية آنذاك باعتبارها حائط الصد الاول للدفاع عن الامن القومي البلاد.

وأردف محمد عزمي "لقد تجسدت أصالة شعب مصر وبسالة قواته المسلحة في ملحمة بطولية يخلدها التاريخ وبعث الجميع برسالة الي العالم اجمع بان المصريون يمتلكون ارادة يمكنها فعل المستحيل من حيث إنجاز المهمة بجسارة مستندين علي شجاعة قائد محنك اتخذ القرار السليم في الوقت السليم مستندًا علي دقة في الإعداد والتخطيط".
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