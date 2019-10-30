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أخبار البلد

الحكومة توافق على إسناد بعض أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:49 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة لشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، وفي مقدمتها مركز شباب الجزيرة، والمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، والمدينة الشبابية ببورسعيد، والمركز الأوليمبي، واستاد القاهرة (الملاعب/التدريب)، وصيانة ملاعب النجيل الصناعي التي تم تنفيذها بالمحافظات بعدد 3 آلاف ملعب.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإبرام العقود اللازمة لتنفيذ مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها والتي تهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة.


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