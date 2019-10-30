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منوعات

شاهد.. سجن سعودية رقصت بالنقاب في مهرجانات موسم الرياض

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
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كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، يظهر فتاة سعودية ترقص بالنقاب فى مهرجانات موسم الرياض.

وبحسب روسيا اليوم، أثار الفيديو غضب الرأى العام السعودى، وطالب الرواد بمعاقبة تلك الشابة لأن ما قامت به هو إساءة بالفة تجاه المجتمع السعودى.

وجراء ذلك تحرك النائب العام السعودي ووجهت النيابة العامة للفتاة تهمة الإخلال بالآداب والذوق العام وبالتالي تم سجنها.

وكانت الفتاة قد رقصت وهي محاطة بمجموعة من الشباب والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي، ورفعت عباءتها لتظهر ساقيها وهي ترتدي الجينز.

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