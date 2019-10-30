اجتماع وزراء دفاع دول الخليج يؤيد إجراءات السعودية لحماية سيادتها

ذكرت قناة "العربية" أن اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط أعلن تأييده للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية سيادتها.



وأدان المجتمعون الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية شرقي المملكة فى منتصف سبتمبر الماضي.



وأكد وزراء دفاع دول الخليج على ضرورة حماية الممرات المائية.



واعتبر المجتمعون في مسقط أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي خطوة مهمة للقضاء على خلايا التنظيم.